Греция возвела стену на границе с Турцией из-за афганцев

Греция завершила строительство 40-километровой стены на границе с Турцией. Возведенная конструкция позволит защитить страну от мигрантов из Афганистана, заявил министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис, пишет ТАСС.
Он отметил, что афганский кризис меняет геополитическую ситуацию и создает возможности для миграционных потоков.
«Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Мы поддерживаем демократические права и свободы человека, но не можем допустить превращения миграционных потоков в инструменты, которые могут возникнуть», — заявил министр.
По словам Хрисохоидиса, завершено также создание интегрированной автоматизированной системы электронного наблюдения за границей.
Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли предупредил о новой волне беженцев из Афганистана в Европу и призвал готовиться к этому.