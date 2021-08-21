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Греция возвела стену на границе с Турцией из-за афганцев

Греция возвела 40-километровую стену на границе с Турцией из-за афганских мигрантов
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Фото: Саид Закерия / РИА Новости

Греция завершила строительство 40-километровой стены на границе с Турцией. Возведенная конструкция позволит защитить страну от мигрантов из Афганистана, заявил министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис, пишет ТАСС.

Он отметил, что афганский кризис меняет геополитическую ситуацию и создает возможности для миграционных потоков.

«Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Мы поддерживаем демократические права и свободы человека, но не можем допустить превращения миграционных потоков в инструменты, которые могут возникнуть», — заявил министр.

По словам Хрисохоидиса, завершено также создание интегрированной автоматизированной системы электронного наблюдения за границей.

Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли предупредил о новой волне беженцев из Афганистана в Европу и призвал готовиться к этому.

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