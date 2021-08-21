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Эрдоган прокомментировал ситуацию в Афганистане

Эрдоган: Турция будет поддерживать открытые каналы связи с талибами
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Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Турция будет поддерживать открытые каналы связи с движением «Талибан» (запрещено в России). Так ситуацию в Афганистане прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает ТАСС.

Он также отметил, что новые власти республики «должны быть инклюзивными, чтобы они отражали разнообразие афганского народа».

Кроме того, Эрдоган выразил мнение, что талибам следует избегать повторения прошлых ошибок. По его словам, они обязаны относиться с уважением ко всем народам и этносам, населяющим Афганистан.

Ранее президент Турции признался, что готов сесть за стол переговоров с членами террористического движения «Талибан», чтобы вместе приступить к решению проблем.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

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