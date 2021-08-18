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В Европарламенте предупредили о волне беженцев из Афганистана

Председатель Европарламента предупредил о волне мигрантов из Афганистана
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Фото: Globallookpress.com

Новая волна беженцев из Афганистана в Европу — это то, к чему стоит готовиться в будущем. Об этом заявил журналистам председатель Европарламента Давид Сассоли во время своего визита в Литву, передает ТАСС.

«Мы должны быть готовы к тому, что миграция может быть использована в качестве гибридного инструмента [достижения политических целей], к увеличению потока мигрантов из Афганистана», — приводит агентство его слова.

18 августа Министерство внутренних дел Литвы обвинило белорусских пограничников в провокации. По данным ведомства, в Шальчининкском районе 12 белорусских силовиков с щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили в Литву 35 нелегальных мигрантов и сами зашли на территорию республики.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. В подготовке кризиса Литва винит белорусские власти.

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