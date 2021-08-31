В Дании призвали беженцев из Афганистана не ехать в Европу

Министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана должны оставаться в своем регионе и не ехать в Европу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра по прибытии на внеплановое заседание Совета ЕС на уровне глав МВД.

Итоговое заявление Совета ЕС формулирует сигнал о том, что люди должны оставаться в их регионе, отметил министр. «Наша задача стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались», — сказал он.

По мнению Тесфайе, Дании «нельзя повторить ошибки 2015 года». Министр считает, что нужно помогать соседним с Афганистаном странам, чтобы люди могли получить там все, что им нужно.

Тесфайе призвал усилить защиту внешних границ Евросоюза, а также оказать помощь государствам, границы которых составляют внешнюю границу сообщества.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет превращать Турцию в «хранилище афганских мигрантов для Европы». По его словам, Анкара приняла достаточно мер для сдерживания беженцев совместно с Тегераном, и теперь действия следует принять европейцам.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон выразила мнение, что странам ЕС стоит впустить больше беженцев из Афганистана, а именно, отменить принудительную репатриацию нелегальных мигрантов из этой страны и увеличить квоты на их прием.