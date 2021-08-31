Мир
 
Последние новости
Минздрав назвал сроки «долгого» COVID-19
Проценко предсказал вспышку COVID-19
Косметолог раскрыла способы предотвратить появление морщин без пластики
Выявлен опасный эффект от бокала алкоголя
«Аэрофлот» анонсировал дату полетов на курорты Египта
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТа имени Горького
Отказ украинского паралимпийца от фото с россиянами назвали ущербностью
В Москве мигрант хотел почистить казан и случайно задушил себя простыней 
Названы города с самыми подорожавшими маленькими квартирами
Российскому генералу снизили штраф на один миллион рублей по делу о взятках
Новости партнеров
Прослушать новость

В Дании призвали беженцев из Афганистана не ехать в Европу

Министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе призвал беженцев из Афганистана не ехать в Европу
Перейти в «Мою Ленту»
Маттиас Тесфайе
Маттиас Тесфайе
Фото: Mortenf / Wikipedia

Министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана должны оставаться в своем регионе и не ехать в Европу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра по прибытии на внеплановое заседание Совета ЕС на уровне глав МВД.

Итоговое заявление Совета ЕС формулирует сигнал о том, что люди должны оставаться в их регионе, отметил министр. «Наша задача стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались», — сказал он.

По мнению Тесфайе, Дании «нельзя повторить ошибки 2015 года». Министр считает, что нужно помогать соседним с Афганистаном странам, чтобы люди могли получить там все, что им нужно.

Тесфайе призвал усилить защиту внешних границ Евросоюза, а также оказать помощь государствам, границы которых составляют внешнюю границу сообщества.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет превращать Турцию в «хранилище афганских мигрантов для Европы». По его словам, Анкара приняла достаточно мер для сдерживания беженцев совместно с Тегераном, и теперь действия следует принять европейцам.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон выразила мнение, что странам ЕС стоит впустить больше беженцев из Афганистана, а именно, отменить принудительную репатриацию нелегальных мигрантов из этой страны и увеличить квоты на их прием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эрдоган отказался превращать Турцию в «хранилище афганских мигрантов для Европы»
Европейский совет обеспокоился правами афганских женщин
Евросоюзу посоветовали впустить больше беженцев из Афганистана