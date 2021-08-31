ООН поблагодарила Россию за помощь в эвакуации из Афганистана

ООН поблагодарила Росавиацию и авиакомпанию UTair за вывоз ее сотрудников из Кабула

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила благодарность Росавиации и российской авиакомпании UTair за помощь в эвакуации из столицы Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

По информации агентства, заместитель генерального секретаря ООН Атул Кхаре поблагодарил Россию за содействие в вывозе сотрудников организации из Кабула.

18 августа авиакомпания UTair направила в афганскую столицу самолет для вывоза сотрудников ООН. Эвакуационный рейс переправил представителей организации из Кабула в Алма-Аты. 22 августа состоялся еще один вывозной рейс по маршруту Алма-Аты — Кабул — Алма-Аты.

Ранее сообщалось, что Москва разочаровалась ходом голосования Совета Безопасности ООН по принятию резолюции по Афганистану. МИД России заявил, что в ходе голосования США, Великобритания и Франция создали цейтнот при согласовании документов. Из-за этого Москва вместе с Пекином были вынуждены воздержаться от голосования.