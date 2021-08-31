Талибы рассказали о прогрессе в переговорах с сопротивлением в Панджшере

Пресс-секретарь талибов Муджахид: в переговорах с сопротивлением есть прогресс

В переговорах между движением «Талибан» (запрещено в РФ) и силами сопротивления Панджшера достигнут прогресс. Об этом сообщил представитель талибов Забиулла Муджахид. Его слова передает РИА Новости.

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«Надеемся на то, что войны не будет... и вопрос будет решен через взаимопонимание», — добавил террорист. По его словам, вопрос Панджшера сейчас обсуждается, из провинции поступают положительные новости о результатах переговоров. Однако источник РИА Новости передал, что требования обеих сторон резко отличаются друг от друга.

Ранее лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что он готов прекратить боевые действия и уйти из политики, если талибы создадут инклюзивное и децентрализованное правительство. Он также подчеркнул, что боевики должны обеспечить в стране справедливость и равноправие для всех жителей.

30 августа талибы атаковали аванпост повстанцев в Панджшере. Однако силы сопротивления отбили нападения. В настоящее время боевые действия в провинции продолжаются, талибы стягивают туда новые силы.

Костяком организованного в Панджшере сопротивления стали местные таджики. Повстанцев возглавил возглавил Ахмад Масуд. Его поддержал бывший вице-премьер Афганистана Салех Амрулла. «Талибан» сейчас ведет с сопротивлением переговоры по мирному урегулированию конфликта на территории.