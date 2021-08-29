Талибы отключили интернет в незахваченном Панджшере

В неподконтрольной движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) провинции Панджшер в Афганистане неожиданно пропал интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное информационное агентство Raha Press.

В Панджшерской долине отключилась связь, чтобы, как предполагается, афганский вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности президента, не смог отправлять никаких сообщения в Twitter. По данным агентства, он сейчас находится именно там.

15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам. На данный момент Панджшер является единственным регионом, в который не вошли талибы.