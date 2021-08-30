Талибы атаковали пост в незахваченном Панджшере

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) атаковали аванпост в неподконтрольной им провинции Панджшер в Афганистане. Об этом сообщил источник телеканала Tolo News, передает РИА Новости.

По информации собеседника канала, силы незахваченной провинции отразили нападения. В настоящее время столкновения продолжаются.

Ранее в Панджшере пропал интернет. Предполагается, что это было сделано для того, чтобы афганский вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности президента, не смог отправлять сообщения в Twitter.

В Панджшере организовано сопротивление, в которое в основном вошли местные таджики. Его возглавил Ахмад Масуд. Он сын Ахмад Шаха Масуда, лидера антиталибского «Северного альянса», с которым около 20 лет назад жестоко расправились террористы. «Талибан» сейчас ведет с сопротивлением переговоры по мирному урегулированию конфликта на территории.

Ахмад Масуд призвал Россию на помощь в разрешении вопросов с боевиками. По его мнению, без Москвы сопротивление не сможет справиться с талибами. Он считает, что Россия может помочь провести экстренные мирные переговоры.