Сопротивление в Панджшере назвало условие для прекращения конфликта с талибами

Лидер афганского сопротивления, сын Панджшерского Льва Ахмад Масуд назвал условие, при котором ополченцы прекратят борьбу с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Масуда, он уйдет из политики и прекратит свою деятельность, если талибы создадут инклюзивное и децентрализованное правительство Афганистана. Он подчеркнул, что талибы должны разделить власть со всеми, установить справедливость, предоставить равноправие и свободу жителям страны. Все остальные варианты неприемлемы, отметил лидер сопротивления.

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Масуд также заявил, что не получает никакой финансовой поддержки из-за рубежа, в то время как многие страны региона якобы встали на сторону «Талибана».

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» атаковали аванпост в неподконтрольной им провинции Панджшер в Афганистане. По информации собеседника канала Tolo News, силы незахваченной провинции отразили нападения. До этого в регионе пропал интернет. Предполагается, что это было сделано для того, чтобы афганский вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности президента, не смог отправлять сообщения в Twitter.

В Панджшере организовано сопротивление, в которое в основном вошли местные таджики. Его возглавил Ахмад Масуд. Он сын Ахмад Шаха Масуда, лидера антиталибского «Северного альянса», с которым около 20 лет назад жестоко расправились террористы. «Талибан» сейчас ведет с сопротивлением переговоры по мирному урегулированию конфликта на территории.

