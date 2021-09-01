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«Талибан» пойдет на диалог с Панджшером только под давлением мирового сообщества

Афганский посол: талибы не пойдут на диалог с сопротивлением без международного давления
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Фото: Jalaluddin Sekandar / AP

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не будет участвовать в мирных переговорах с сопротивлением без принуждения. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

По словам дипломата, талибы пойдут на диалог с Панджшером, если мировое сообщество окажет на них давление. «Они (талибы — прим. "Ленты.ру") декларируют, что пришли для мира, но они не пойдут на мирные переговоры, пока их не вынудит международное сообщество», — заявил Агбар.

Ранее посол сообщил, что боевики движения намерены убить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Ахмада Масуда. По словам дипломата, талибы уничтожат Масуда и не пойдут на переговоры с представителями сопротивления.

Также Агбар предрек распространение сопротивления на другие провинции Афганистана. Посол посоветовал талибам изучить опыт советских генералов, которые воевали в Панджшере в 1980-х годах, но не смогли полностью взять контроль над регионом. «Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли», — заключил дипломат.

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