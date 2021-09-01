Посол Афганистана предрек распространение сопротивления талибам

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар предрек распространение действующего в провинции Панджшер сопротивления движению «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) на другие территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я уверен, что сопротивление из этой провинции распространится на другие провинции Афганистана», — заявил посол. Он отметил, что Панджшере «живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом», а сейчас поддерживают его сына Ахмада Масула и будут сопротивляться до конца.
Также посол посоветовал талибам изучить опыт советских генералов, которые воевали в Панджшере в 1980-х годах, но не смогли полностью взять контроль над регионом. «Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли», — заключил дипломат.
Ранее Мухаммад Зохир Агбар заявил, что талибы намерены убить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Ахмада Масуда. По словам Агбара, талибы уничтожат Масуда и не пойдут на переговоры с представителями сопротивления.
31 августа представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил, что в переговорах между движением и силами сопротивления Панджшера достигнут прогресс.
Костяком организованного в Панджшере сопротивления стали местные таджики. Повстанцев возглавил Ахмад Масуд. Его поддержал бывший вице-премьер Афганистана Салех Амрулла. «Талибан» сейчас ведет с сопротивлением переговоры по мирному урегулированию конфликта на территории провинции.
15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.