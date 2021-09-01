Пушков прокомментировал «завершение эры» попыток США переустроить другие страны

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, в котором он рассказал о «завершении эры» попыток США переустроить другие страны на фоне вывода войск из Афганистана. Он написал об этом в Telegram-канале.

По словам сенатора, такое заявление близко к «сенсации», потому что означает отказ от политики военной «смены режимов», которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США.

«О том, что поражение в Афганистане, вслед за катастрофами в Ираке и Ливии, а также неудачами в Сирии и Венесуэле, объективно означает похороны политики "смены режимов" путем интервенций, я уже здесь писал. Но признание этого факта президентом США говорит, как минимум, о том, что уроки Ирака и Ливии не прошли даром. И усвоены частью американского правящего класса», — написал Пушков.

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Также член Совфеда добавил, что в случае подлинного отказа США от военных попыток переустройства других государств, это «подведет черту под американскими интервенциями» и серьезно изменит международную роль США. По мнению сенатора, в таком направлении двигался бывший американский лидер Дональд Трамп, однако из-за постоянных «атак» демократов и агрессивно-либеральных СМИ, он не мог заявить об этом.

«Байден же, находящийся в совсем другом положении, фактически провозгласил новую внешнеполитическую доктрину США. Ее смысл — в сосредоточении сил на главных направлениях с целью противодействия новым центрам влияния, прежде всего, Китаю, а также России», — высказал мнение сенатор. В заключение Пушков выразил сомнение в том, что военные концерны, «делавшие гигантские деньги на американских войнах», от них откажутся. Он предположил, что Байден может еще передумать.

31 августа во время обращения к нации президент США Джо Байден объявил, что уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — заявил Байден.