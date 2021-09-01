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Захарова ответила Столтенбергу про Афганистан перефразированной цитатой Пушкина

Захарова ответила главе НАТО Столтенбергу про Афганистан перефразированной цитатой Пушкина
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Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила перефразированной цитатой русского поэта Александра Пушкина генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, пообещавшему не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан.

«Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец», — написала дипломат, комментируя слова главы альянса.

Ранее Мария Захарова заявила, что НАТО является «деструктивной» структурой. По словам дипломата, военно-политическому блоку не следует претендовать на «место в обеспечении международной безопасности». «Альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой», — подчеркнула она.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка.


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