Посол: экс-лидер Афганистана Гани сбежал из страны, пока чиновники ждали его на совещании

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани назначил совещание с правиельством в день своего побега из страны, и пока чиновники его ждали, летел из кабульского аэропорта. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

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По словам дипломата, никто из соратников экс-лидера не знал о готовящемся побеге. Гани не только бросил на произвол судьбы своих соратников, но еще и ограбил народ, прихватив с собой бюджетные деньги.

«Советник Ашрафа Гани позвонил в Минобороны и сказал, что он будет там в 16.00 на совещании, они подготовились, ждали его, но именно в это время три самолета, где находился Гани и его близкие, вылетели из кабульского аэропорта», — рассказал посол.

По мнению Агбара, именно Гани ответственнен за столь стремительный захват Афганистана талибами (террористическая организация «Талибан», запрещена в России). Посол рассказал, что Гани убирал из правительства честных чиновников, ставив на их место неопытные кадры.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.