США оставили в Афганистане спасавшего Байдена переводчика

США не эвакуировали из Афганистана переводчика по имени Мохаммед, который в 2008 году помогал спасти сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, оказавшихся в затруднительной ситуации. Об этом пишет Wall Street Journal.

В 2008 году вертолет с сенаторами был вынужден приземлиться в афганской долине из-за снежной бури и подал сигнал бедствия. Переводчик отправился спасать американских политиков вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США. В феврале 2008 года сообщалось, что Байден, Керри и Хейгел были благополучно доставлены на базу ВВС США «Баграм».

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Как пишет газета, сейчас Мохаммед и его четверо детей скрываются от членов движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) и уже много лет не может выбраться из Афганистана из-за бюрократических сложностей. После захвата Кабула талибами Мохаммед отправился к воротам аэропорта, однако американские военные были готовы впустить его одного, без жены и детей. «Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», — приводит издание обращение переводчика к американскому лидеру.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка.