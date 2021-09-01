Раскрыты огромные рычаги давления США на талибов

Псаки: США могут повлиять на талибов, перекрыв им доступ к мировым рынкам

Американские власти могут перекрыть повлиять на боевиков радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), перекрыв им доступ к международным рынкам. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

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Она отметила, что США, как и все мировое сообщество, будут внимательно следить за развитием событий в Афганистане, и в зависимости от действий захвативших страну талибов будут решать вопрос о предоставлении им доступа к мировому рынку.

Ранее о том, что у США имеются рычаги воздействия на Талибан, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он заявил, что эти рычаги должны заставить радикалов выполнять свои обязательства — разрешить безопасно покинуть Афганистан всем, кто этого захочет, в том числе тех, кто работал с американцами.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы объявили скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. 31 августа последний американский военнослужащий покинул Кабул, после чего представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.