В США рассказали о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле

Белый дом: США и Турция работают над возобновлением функционирования аэропорта в Кабуле

США работают вместе с Катаром и Турцией над возобновлением функционирования гражданской секции аэропорта в Кабуле, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы взаимодействуем с катарцами и туркам — нашими важными партнерами — для возобновления работы гражданской части аэропорта», — сказала она.

31 августа США закончили 20-летнюю операцию в Афганистане. Генерал Кеннет Маккензи рассказал, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон. При этом, по его словам, несмотря на завершение эвакуации, Вашингтон продолжит попытки вывезти оставшихся в стране соотечественников.

15 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка.

