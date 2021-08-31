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Китай оценил вывод войск США из Афганистана

МИД Китая: ситуация в Афганистане доказала безуспешность политики военного вмешательства
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Фото: Reuters

Ситуация в Афганистане после вывода американских войск доказала безуспешность навязывания своих ценностей другим государствам. Так оценил текущую обстановку в республике официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

«Вывод войск США из Афганистана свидетельствует о том, что произвольное военное вмешательство в другие страны, а также политика навязывания своих собственных ценностей и социальной системы другим государствам обречены на провал», — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана и все американские военные покинули республику. Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что миссия Вашингтона в стране завершена.

При этом в Афганистане остались по меньшей мере 200 граждан США. После открытия аэропорта Кабула американская сторона планирует продолжить их эвакуацию.

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