Блинкен допустил закрытие дипмиссии США в Афганистане

Блинкен заявил, что США не намерены сохранять дипмиссию в Афганистане после вывода войск

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США, скорее всего, закроют дипмиссию в Афганистане, который контролируется террористическим движением «Талибан» (запрещено в России), сообщает телеканал NBC.

Блинкен допустил, что после вывода войск из Афганистана США не сохранят посольство в республике. Американский госсекретарь подчеркнул, что США намерены и дальше оказывать помощь «тем гражданам, которые стремятся покинуть Афганистан и не успели это сделать до 1 сентября».

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«У нас есть способы, у нас есть механизмы, которые могут облегчить отъезд людей из Афганистана, если они решат уехать», — подчеркнул Блинкен.

Кроме того, госсекретарь выразил надежду, что талибы выполнят обещание и оставят границы Афганистана открытыми после 31 августа. «Сейчас, конечно, мы не верим талибам на слово. Мы оцениваем их по поступкам, а также наблюдаем за ними», — заключил он.

США приступили к финальному этапу эвакуации граждан из Афганистана, которую должны завершить до 31 августа. С 14 августа США вместе с союзниками вывезли на самолетах из международного аэропорта Кабула около 58,7 тысячи человек. Президент Джо Байден планирует вывезти весь персонал дипмиссии США из Афганистана до 31 августа