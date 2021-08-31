По меньшей мере 200 американцев остались в Афганистане

После вывода американских войск из Афганистана в стране остались по меньшей мере 200 граждан США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после возобновления работы кабульского аэропорта американцы продолжат эвакуацию оставшихся граждан США, а также желающих покинуть страну афганцев. По словам Блинкена, Соединенным Штатам помогут соседи Афганистана.

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«У нас нет иллюзий, что все это будет проходить быстро и легко», — заявил представитель Госдепа. Блинкен отметил, что количество американцев, не успевших уехать из страны варьируется в диапазоне от 100 до 200 человек. По его словам, их вывоз будет проходить как транзитом через соседние страны, так и посредством чартерных рейсов после возобновления работы аэропорта в Кабуле.

Госсекретарь заявил, что посольство США в Кабуле в ближайшем будущем не возобновит свою работу, все контакты между США и правительством «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) будут осуществляться через посольство Соединенных Штатов в столице Катара — Дохе.

«Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть страну, в том случае, если они хотят этого. Наши обязательства перед этими людьми бессрочны», — подчеркнул Блинкен.

Генерал морской пехоты и глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи заявил, что в последние часы эвакуации Вооруженные силы США успели вывезти около 1500 афганцев. Генерал отметил, что армия до последнего момента была готова принять американских граждан, однако в аэропорт они так и не явились.

«С этим уходом связано много горя. Мы не вытащили всех, кого хотели. Но я думаю, если бы мы остались еще дней на десять, мы бы смогли вывезти всех желающих», — отметил Маккензи. Генерал также сообщил, что американские морпехи вывели из строя часть оборудования, которое могло использоваться в военных целях. В частности, 27 армейских хаммеров и 73 самолета были приведены в негодность.