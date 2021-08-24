Мир
 
Последние новости
Глава ЦРУ тайно встретился с лидером «Талибана»
В России высказались о тайной встрече между главами ЦРУ и «Талибана»
Венгрия захотела новый контракт с «Газпромом»
Украина заявила о готовности к встрече глав МИД «нормандской четверки»
Венесуэла обменяла нефть на еду
Служителя церкви нашли мертвым в московской квартире 
Партия Порошенко отказалась голосовать за законопроект о гербе Украины
Роспотребнадзор уточнил требование по ношению масок учителями
Слон перепутал статую сородича с соперником за внимание самок и напал на нее
Лавров ответил ЕС на слова о России и Афганистане
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова назвала НАТО «деструктивным» блоком

Представитель МИД Захарова: НАТО потеряло ориентацию в пространстве и контроль над собой
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО является «деструктивной» структурой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, военно-политическому блоку не следует претендовать на «место в обеспечении международной безопасности». «Альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой», — подчеркнула она.

Захарова также посоветовала НАТО «обновить теоретическую базу и практический подход», а лишь потом заниматься «спасением вселенной».

20 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана. Он подчеркнул, что пока альянс находился в стране, с ее территории не было проведено «никаких террористических атак». «Эти достижения необходимо сохранить», — заключил генсек.

Ранее НАТО отказалось помогать силам сопротивления в провинции Панджшер. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны, получил категорический отказ на просьбу ударить по колоннам талибов (террористическое движение запрещено в России).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Угнанный» украинский самолет выкупили богатые беженцы
Стало известно об отказе НАТО помогать силам сопротивления в Афганистане
МИД заявил о разрушении всех форматов сотрудничества между НАТО и Россией