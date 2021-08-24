Захарова назвала НАТО «деструктивным» блоком

Представитель МИД Захарова: НАТО потеряло ориентацию в пространстве и контроль над собой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО является «деструктивной» структурой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, военно-политическому блоку не следует претендовать на «место в обеспечении международной безопасности». «Альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой», — подчеркнула она.

Захарова также посоветовала НАТО «обновить теоретическую базу и практический подход», а лишь потом заниматься «спасением вселенной».

20 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана. Он подчеркнул, что пока альянс находился в стране, с ее территории не было проведено «никаких террористических атак». «Эти достижения необходимо сохранить», — заключил генсек.

Ранее НАТО отказалось помогать силам сопротивления в провинции Панджшер. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны, получил категорический отказ на просьбу ударить по колоннам талибов (террористическое движение запрещено в России).