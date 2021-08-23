Стало известно об отказе НАТО помогать силам сопротивления в Афганистане

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны, обращался к руководителям НАТО с просьбой ударить по колоннам талибов (террористическое движение запрещено в России). Об этом сообщается в эфире Tolo News

Салех просил глав альянса помочь противостоять боевикам, направлявшимся в афганскую провинцию Панджшер. В ответ бывший вице-президент страны получил категорический отказ.

В понедельник, 23 августа, «Талибан» взял в осаду силы вооруженной оппозиции в Панджшере. По словам представителя движения Забихуллы Муджахида, талибы заняли позиции со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб.

Силы сопротивления провинции при этом заявили, что готовы продолжать противостоять боевикам. «Мы призываем движение начать серьезные переговоры. Мы стремимся к мирному урегулированию прежде чем вступать в войну», — отметил представитель сопротивления.

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, сына известного афганского полевого командира, убитого в 2001 году, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Армия повстанцев насчитывает несколько тысяч бойцов, среди которых есть и регулярные части правительственных войск. Сопротивление располагает тяжелым вооружением.