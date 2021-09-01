Историк спрогнозировал судьбу сопротивления Панджшера в борьбе с талибами

Мировое сообщество не станет помогать сопротивлению Панджшера в борьбе с «Талибаном» (террористическая группировка, запрещена в России), поскольку силы НАТО уже покинули страну и не могут оказать существенного влияния на внутреннюю политику Афганистана. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный историк Борис Юлин.

«Талибан» не будет участвовать в мирных переговорах с сопротивлением без принуждения. Об этом сообщил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. По словам дипломата, талибы пойдут на диалог с Панджшером, если мировое сообщество окажет на них давление. «Они (талибы — прим. «Ленты.ру») декларируют, что пришли для мира, но они не пойдут на мирные переговоры, пока их не вынудит международное сообщество», — заявил Агбар.

Переговоры с террористами

Юлин заметил, что обеспечить влияние мира на Афганистан сегодня невозможно, поскольку силы НАТО покинули страну, а других рычагов воздействия, кроме силовых, не осталось.

«Сопротивление Панджшера сражалось одновременно с талибами только против Советского Союза, а все остальное время они выступали противниками, — напомнил историк. — Силы, которые возглавлял Ахмад Масуд-старший (экс-предводитель Панджшера), опирались на американцев, так что и примирения здесь ожидать невозможно — по мнению талибов, именно Масуд способствовал оккупации».

Военный эксперт считает, что мировое сообщество не станет вмешиваться в войну, которую уже проиграли Штаты. Участие России также маловероятно, поскольку страна уже вступила в переговоры с новым правительством Афганистана.

«Мы не исключили их из списка террористических организаций, они по-прежнему запрещены в нашей стране, но почему-то мы с ними договариваемся. По сути, ведем переговоры с террористами. Так что ждать вмешательства здесь просто не от куда», — подчеркнул Юлин.

Он также добавил, что теперь, вероятнее всего, талибы начнут охоту на Ахмада Масуда-младшего, действующего лидера сопротивления Панджшера, но преуспеют ли в этом — непонятно, несмотря на то, что они обладают большей силой и лучшим вооружением.

«Его отца уничтожали долго, да не особо успешно. Удалось только где-то в конце. Так что эта задача может оказаться непростой для "Талибана". Хотя, с другой стороны, вероятность победы сопротивления в Афганистане ничтожна. Задача талибов сейчас — уничтожить все возможные очаги сопротивления, даже после победы в Панджшере они не дадут им разрастаться», — считает военный эксперт.

Афганский посол Захир Агбар также предрекал распространение сопротивления на другие провинции Афганистана. Посол посоветовал талибам изучить опыт советских генералов, которые воевали в Панджшере в 1980-х годах, но не смогли полностью взять контроль над регионом. «Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли», — заключил дипломат.