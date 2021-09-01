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Боевики «Талибана» возьмут Панджшер силой

«Талибан»: переговоры с сопротивлением в Панджшере не принесли результатов
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Фото: Jalaluddin Sekandar / AP

Переговоры с лидерами сопротивления в Панджшере не принесли результатов, и «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) намерен взять афганскую провинцию силой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя движения Амира Хана Моттаки.

По его словам, боевики уже окружили Панджшер с четырех сторон. «Они (сопротивление — прим. «Ленты.ру») не смогли сделать это с помощью НАТО ни в Кабуле, ни в других местах. Как они могут противостоять на небольшой территории?» — заявил Моттаки.

Моттаки добавил, что руководство «Талибана» уже назначило в провинции губернатора и других ответственных лиц из числа местного населения. «Что плохого в том, что сегодня вашим губернатором будет алим (богослов), назначенный нами? Вы должны подумать об этом и присоединиться к Исламскому Эмирату и предотвратить войну», — обратился к жителям Панджшера представитель группировки.

Ранее военный историк Борис Юлин спрогнозировал судьбу сопротивления Панджшера в борьбе с талибами. По его словам, вероятность победы сопротивления в Афганистане ничтожна. Юлин подчеркнул, что обеспечить влияние мира на Афганистан сегодня невозможно, поскольку силы НАТО покинули страну, а других рычагов воздействия, кроме силовых, не осталось.

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