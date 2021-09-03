Мир
 
Последние новости
Планы «Газпрома» назвали угрозой для Европы
Листовки с призывом к мигрантам прекратить драки появились во дворах Москвы 
В Британии кражу домашних животных захотели приравнять к уголовному преступлению
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Туристка ужаснулась одной особенности жителей Австралии и сняла ее на видео
Раскрыты детали плана на случай смерти Елизаветы II
Россия спрогнозировала усугубление миграционного кризиса в Афганистане из-за ЕС
Назван срок выплат российским военным
Буйволица родила теленка с двумя головами и четырьмя глазами
Любовь россиян к консервированию овощей объяснили
Новости партнеров
Прослушать новость

Появилось видео «первых реальных боев» талибов с сопротивлением

Видео: бойцы «Северного альянса» устроили засаду бойцам «Талибана» в Панджшере
Перейти в «Мою Ленту»

Группа боевиков «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) попала в засаду бойцов «Северного альянса». Видео появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На кадрах заметны обстрелы двигающихся по дороге автомобилей и продвижение талибов по Панджшерскому ущелью.

Отмечается, что в Панджшере в настоящий момент наблюдаются первые реальные бои между талибами и сопротивлением. По некоторым сведениям, когда «Талибан» захватывал власть в стране, военные сдавались наступающим.

Ранее стало известно, что после провала штурма Панджшера талибы потеряли несколько районов. Среди потерянных в боях с повстанцами территорий — районы Хеза Авваль, Хеза Доввом и Кох-Банд в провинции Каписа, районы Сайед-Хель, Чарикар и Джабал ас-Сарадж в провинции Парван. В провинции Бадахшан началось восстание, и боевикам пришлось оставить несколько районов.

Наступление «Талибана» началось 2 сентября, после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у террористов согласовывать все решения нового афганского правительства с панджшерскими мятежниками, а также позволить им сохранить вооружение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о потерянных талибами территориях в боях с сопротивлением
Появились сообщения о провале ночного наступления талибов на Панджшер
«Талибан» анонсировал удар лучшими силами по сопротивлению Панджшера