Появилось видео «первых реальных боев» талибов с сопротивлением

Группа боевиков «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) попала в засаду бойцов «Северного альянса». Видео появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На кадрах заметны обстрелы двигающихся по дороге автомобилей и продвижение талибов по Панджшерскому ущелью.

Отмечается, что в Панджшере в настоящий момент наблюдаются первые реальные бои между талибами и сопротивлением. По некоторым сведениям, когда «Талибан» захватывал власть в стране, военные сдавались наступающим.

Ранее стало известно, что после провала штурма Панджшера талибы потеряли несколько районов. Среди потерянных в боях с повстанцами территорий — районы Хеза Авваль, Хеза Доввом и Кох-Банд в провинции Каписа, районы Сайед-Хель, Чарикар и Джабал ас-Сарадж в провинции Парван. В провинции Бадахшан началось восстание, и боевикам пришлось оставить несколько районов.

Наступление «Талибана» началось 2 сентября, после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у террористов согласовывать все решения нового афганского правительства с панджшерскими мятежниками, а также позволить им сохранить вооружение.