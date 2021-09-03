Стало известно о потерянных талибами территориях в боях с сопротивлением

После того, как наступление боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) на позиции Фронта сопротивления в Панджшере захлебнулось, они потеряли несколько районов. Об этом сообщают источники издания Sputnik Afghanistan.

Среди потерянных в боях с повстанцами территорий — районы Хеза Авваль, Хеза Доввом и Кох-Банд в провинции Каписа, районы Сайед-Хель, Чарикар и Джабал ас-Сарадж в провинции Парван. В провинции Бадахшан началось восстание, и боевикам пришлось оставить несколько районов.

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Ранее стало известно о провале ночного наступления талибов на Панджшер. Повстанцы смогли отбить немногие захваченные террористами позиции. Также сообщалось, что талибы понесли большие потери.

Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у террористов согласовывать все решения нового афганского правительства с панджшерскими мятежниками, а также позволить им сохранить вооружение.

Талибы заверяли, что после провала переговоров бросят на Панджшер свои лучшие силы в сопровождении военной техники. По словам представителей террористической организации, этот удар должен был стать окончательным в конфликте с Фронтом сопротивления.