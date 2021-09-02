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Талибы объявили о продвижении в Панджшере и захвате 11 КПП

РИА Новости: талибы заявили, что добрались до главной дороги в Панджшере и заняли 11 КПП
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Фото: Jalaluddin Sekandar / AP

В результате наступления боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) на силы сопротивления в провинции Панджшер появились первые жертвы в рядах повстанцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Потери сопротивления составили 34 человека. Уточняется, что среди них были два командира. Талибы также объявили, что добрались до главной дороги провинции и захватили 11 контрольно-пропускных пунктов (КПП).

2 сентября «Талибан» решил начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после того, как переговоры с лидером повстанцев Ахмедом Масудом были провалены.

Ранее в ООН потребовали прекращения огня в Панджшере. В организации отметили, что стороны конфликта должны соблюдать права населения и предоставить проход в провинцию гуманитарным работникам для оказания помощи.

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