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Сопротивление опровергло захват талибами аванпостов в Панджшере

Источник ТАСС: талибы не захватили ни одного аванпоста и понесли большие потери
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Фото: Reuters

Боевики «Талибана» (организация запрещена в РФ) не захватили ни одного аванпоста в Панджшере, их заявления ложны. С таким опровержением выступил источник ТАСС во Фронте сопротивления.

Повстанец подтвердил, что талибы предприняли попытку прорваться в провинцию, однако все их атаки были отбиты. По его словам, боевики понесли в боях большие потери. Он сообщил о 300 убитых, а также о десятках раненных и пленных боевиках.

Ранее в ООН потребовали, чтобы талибы и повстанцы прекратили боевые действия в Панджшере. В организации отметили, что стороны конфликта должны соблюдать гуманитарные права и предоставить проход в провинцию гумработникам для оказания помощи.

1 сентября талибы заявили, что они взяли аванпост Фронта сопротивления на въезде в Панджшер. В сети было опубликовано видео, на котором один из боевиков показывает траншеи, оставленные мятежниками. Также стало известно о намерении талибов отказаться от переговоров, взять провинцию силой и убить лидера Фронта, Ахмада Масуда.

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