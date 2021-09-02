Лавров обратился к талибам из-за ситуации в Панджшере

В Москве надеются, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) откажется от реализации свои планов по началу боев в провинции Панджшер и начнет диалог с другими силами Афганистана. С таким призывом к талибам обратился глава МИД России Сергей Лавров, его слова в четверг, 2 сентября, приводит РИА Новости.
Министр выразил надежду, что переговоры между сторонами конфликта завершатся успехом. «Надеюсь, что переговоры все-таки закончатся переговорным решением, а не будут прерваны, и угрозы о том, чтобы возобновить боевые действия, не будут реализованы», — подчеркнул Лавров.
Ранее 2 сентября телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что талибы решили начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером повстанцев Ахмедом Масудом. До этого представитель движения Амир Хан Моттаки также заявлял, что «Талибан» намерен взять Панджшер силой, поскольку переговоры с сопротивлением оказались неэффективными.
1 сентября талибы сообщили, что захватили шесть аванпостов в мятежной провинции Панджшер. При этом силы сопротивления данную информацию опровергли.