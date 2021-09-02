Лавров обратился к талибам из-за ситуации в Панджшере

Глава МИД Лавров: Россия призывает «Талибан» и другие силы в Афганистане к диалогу

В Москве надеются, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) откажется от реализации свои планов по началу боев в провинции Панджшер и начнет диалог с другими силами Афганистана. С таким призывом к талибам обратился глава МИД России Сергей Лавров, его слова в четверг, 2 сентября, приводит РИА Новости.

Материалы по теме Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя? Героиновый джихад. Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?

Министр выразил надежду, что переговоры между сторонами конфликта завершатся успехом. «Надеюсь, что переговоры все-таки закончатся переговорным решением, а не будут прерваны, и угрозы о том, чтобы возобновить боевые действия, не будут реализованы», — подчеркнул Лавров.

Ранее 2 сентября телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что талибы решили начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером повстанцев Ахмедом Масудом. До этого представитель движения Амир Хан Моттаки также заявлял, что «Талибан» намерен взять Панджшер силой, поскольку переговоры с сопротивлением оказались неэффективными.

1 сентября талибы сообщили, что захватили шесть аванпостов в мятежной провинции Панджшер. При этом силы сопротивления данную информацию опровергли.