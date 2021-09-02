Талибы начали наступление в Панджшере

«Талибан» начал наступление в Панджшере после провала переговоров с силами сопротивления

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) решили начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после того, как переговоры с лидером повстанцев Ахмедом Масудом были провалены. Об этом телеканал «Аль-Джазира» сообщил в Twitter со ссылкой на собственный источник.

Ранее в ООН потребовали прекращения огня в Панджшере. В организации отметили, что стороны конфликта должны соблюдать права населения и предоставить проход в провинцию гуманитарным работникам для оказания помощи.

1 сентября талибы объявили, что они взяли аванпост Фронта сопротивления на въезде в Панджшер. В сети было опубликовано видео, на котором один из боевиков показывает траншеи, оставленные мятежниками. Со стороны сопротивления эту информацию назвали ложной.

В тот же день стало известно о намерении талибов отказаться от переговоров, занять провинцию и казнить лидера Фронта Ахмада Масуда.