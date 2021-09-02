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Бойцы сопротивления в Панджшере уничтожили 350 талибов и захватили их оружие

Силы сопротивления в Панджшере заявили о ликвидации 350 боевиков «Талибана»
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Фото: Jalaluddin Sekandar / AP

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили о ликвидации сотен боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в ходе столкновений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление фронта национального сопротивления.

Представители оппозиции рассказали, что прошлой ночью они уничтожили 350 талибов, которые пытались захватить районы в Панджшерской долине. Повстанцы также захватили их оружие.

Ранее силы афганского сопротивления заявили, что в битве за Панджшер к боевикам «Талибана» присоединились террористы из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).

До этого сообщалось о решении талибов начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером повстанцев Ахмадом Масудом. Вскоре боевики объявили, что добрались до главной дороги провинции и захватили 11 контрольно-пропускных пунктов (КПП).

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