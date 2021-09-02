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Сопротивление Панджшера заявило об объединении талибов с «Аль-Каидой»

РИА Новости: в Панджшере заявили, что к талибам присоединились боевики «Аль-Каиды»
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Фото: Reuters

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили, что к боевикам «Талибана» присоединилась «Аль-Каида» (обе организации запрещены в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседников агентства, за ночь в ходе боев были уничтожены 350 талибов. Представители «Талибана» в свою очередь заявляют об уничтожении 34 бойцов сопротивления, в том числе двух командиров.

Ранее сообщалось о решении талибов начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером повстанцев Ахмедом Масудом. представитель движения Амир Хан Моттаки также заявлял, что «Талибан» намерен взять Панджшер силой, поскольку переговоры с сопротивлением оказались неэффективными.

Талибы 1 сентября сообщили, что уже захватили шесть аванпостов в мятежной провинции Панджшер. При этом силы сопротивления данную информацию опровергли.

На ситуацию в Панджшере отреагировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в Москве надеются, что талибы откажутся от реализации своих планов по началу боев в провинции Панджшер и начнет диалог с другими силами Афганистана.

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