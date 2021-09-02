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«Талибан» анонсировал удар лучшими силами по сопротивлению Панджшера

Движение «Талибан» нанесет «окончательный удар» по афганской провинции Панджшер 2 сентября
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Фото: Aamaj News Agency / Reuters

Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) собрались нанести решающий удар по сопротивлению в афганской провинции Панджшер в четверг, 2 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

Уточняется, что при нападении боевики намерены использовать лучшие силы и военную технику.

Ранее стало известно, что талибы не согласились с требованиями лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда, призвавшего боевиков начать согласовывать с фронтом национального сопротивления назначение всех чиновников в стране, а также оставить ему оружие и военную технику.

2 сентября радикальная группировка решила начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером повстанцев Ахмадом Масудом. Талибы объявили, что добрались до главной дороги провинции и захватили 11 контрольно-пропускных пунктов.

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