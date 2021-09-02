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Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления

«Талибан» не согласился с требованиями сопротивления в провинции Панджшер
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ФотО: Aamaj News Agency / Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не согласился с требованиями лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда. Об этом сообщает Al Jazeera.

Масуд потребовал от боевиков согласовывать с фронтом национального сопротивления назначение всех чиновников в стране и оставить ему оружие и военную технику. Также сын Панджшерского Льва заявил, что движение должно занимать в новом правительстве не меньше 30 процентов. Талибы назвали условия, выдвинутые сопротивлением, неразумными.

Ранее бойцы сопротивления заявили, что прошлой ночью уничтожили 350 талибов. Повстанцы захватили у боевиков оружие. Фронт сообщил, что в битве за Панджшер к боевикам «Талибана» присоединились террористы из «Аль-Каиды».

2 сентября радикальная группировка приняла решение начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером повстанцев Ахмадом Масудом. Талибы объявили, что добрались до главной дороги провинции и захватили 11 контрольно-пропускных пунктов.

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