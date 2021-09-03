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Панджшер остался без электричества после боев сопротивления с талибами

Панджшер остался без электричества из-за разрушения опор ЛЭП при столкновениях
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Фото: Jalaluddin Sekandar / AP

После боев сил Фронта сопротивления и боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) провинция Панджшер и части провинции Каписа остались без электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную энергетическую компанию DABS.

«В результате продолжения столкновений на дороге в провинцию Панджшер артиллерийским снарядом были разрушены две опоры ЛЭП », — сказано в заявлении компании. Отмечается, что представители DABS начнут работы по восстановлению подачи электричества в провинции, когда для этого будут созданы надлежащие условия.

Ранее стало известно, что ночное наступление боевиков «Талибана» на Панджшерскую долину провалилось. По словам источников издания «Sputnik Афганистан», талибы атаковали долину по трем направлениям: в районе Шотол, а также на перевалах Хавак и Анджуман, но не смогли добиться успеха ни на одном из них. К утру бойцы Фронта сопротивления смогли отбить немногие захваченные террористами позиции.

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