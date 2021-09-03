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Названо одно из главных преимуществ перед талибами сил сопротивления в Панджшере

The Washington Post: географическое положение Панджшера играет на руку силам сопротивления
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Фото: Jalaluddin Sekandar / AP

Географическое положение и особенности ландшафта афганской провинции Панджшер являются одним из главных преимуществ сосредоточенных там сил сопротивления. Его назвала газета The Washington Post.

Как отмечает издание, несмотря на то, что нынешний лидер мятежников Ахмад Масуд-младший не смог заручиться международной поддержкой в отличие от своего отца, полевого командира Ахмеда Шаха Масуда, сражавшегося с советскими военными в 1980-х годах при поддержке западных держав, а также лишился каких-либо путей снабжения из соседнего Таджикистана, у повстанцев все еще сохраняются шансы на успех. Так, считает газета, на руку сопротивлению играет горный ландшафт Панджшера.

Панджшер располагается в горах Гиндукуш и отличается большим числом ущелий, оврагов и скал. Это делает его идеальным местом для партизанской войны, позволяя мятежникам организовывать засады на талибов и создавая для них своеобразную естественную крепость, пишет The Washington Post.

При этом ранее география региона уже обеспечивала победы тем, под чьим контролем он находился. Как напомнил в беседе с изданием глава отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Али Назари, в 1980-х советские войска девять раз пытались захватить эту провинцию, однако каждый раз получали отпор. В 1990-х попытки завоевать Панджшер предпринимали и талибы, однако им также не удалось это сделать, несмотря на серьезное военное преимущество в виде реактивных самолетов и ракетных установок.

Ранее 3 сентября стало известно, что ночное наступление «Талибана» на Панджшерскую долину провалилось. Отмечалось, что талибы атаковали долину по трем направлениям, но не смогли добиться успеха ни на одном из них. При этом к утру бойцы сопротивления смогли отбить немногие захваченные террористами позиции.

2 сентября радикальная группировка приняла решение начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером повстанцев Ахмадом Масудом. Талибы объявили, что добрались до главной дороги провинции и захватили 11 контрольно-пропускных пунктов.

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