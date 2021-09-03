Талибы устроили салют в честь победы в Панджшере

Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Кабуле салютуют падению мятежной провинции Панджшер. Об этом пишет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, в его Telegram-канал опубликовано видео с места событий.

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По словам нескольких источников, близких к талибам, они устроили салют в честь победы в Панджшере и падения фронта сопротивления.

О захвате Панджшера в том числе пишет турецкая газета Yeni Safak. Как сообщает источник ТАСС, руководитель талибов Ахундзада станет верховным лидером Афганистана, премьером могут назначить Мохаммада Хасана.

Лидеры «Северного Альянса» информацию о захвате Панджшера опровергли. Вице-президент страны Амрулла Салех, поддерживающий мятежников, утверждает, что бои за провинцию продолжаются.

Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом.