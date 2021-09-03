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Афганское сопротивление заявило о взятии в окружение сотен талибов в Панджшере

Али Назари: сопротивление Афганистана окружило большую группу талибов в долине Панджшер
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Фото: Reuters

Представитель сил фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари заявил, что бойцам удалось взять в окружение большую группу из сотен талибов (террористическое движение «Талибан», запрещено в России) в окружение на северо-востоке долины Панджшер. Об этом он сообщил в эфире «Би-би-си», пишет «Интерфакс».

По его словам, у террористов заканчиваются боеприпасы и сейчас они обсуждают условия того, чтобы сдаться. Он также призвал не верить «пропаганде» боевиков о том, что Панджшер пал.

Ранее талибы заявили, что установили контроль над Панджшером. По словам корреспондента турецкой газеты Yeni Safak, радикалы уже начали праздновать полный захват Афганистана. Они устроили салют в честь падения фронта сопротивления.

Наступление «Талибана» в Панджшере началось в ночь на 3 сентября после провала переговоров с лидером фронта сопротивления Ахмадом Масудом.

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