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Посольство Афганистана в России впервые рассказало о зверствах талибов

Посольство Афганистана в России впервые прокомментировало ситуацию в стране
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Фото: Khwaja Tawfiq Sediqi / AP

Посольство Афганистана в России впервые прокомментировало ситуацию в стране после захвата власти в Кабуле «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии рассказали, что получают из Афганистана много свидетельств, подтверждающих зверства талибов. «Общественность Афганистана в шоке от происходящего в стране. Посольство получает множество писем со ссылками на видео с жуткими действиями талибов. Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в Афганистане», — сказано в письме, которое поступило в распоряжение агентства.

В посольстве заявляли, что не будут комментировать события в стране до прояснения ситуации.

Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что боевики радикального движения используют мирных жителей Афганистана, чтобы обезвреживать минные поля. Талибы требуют, чтобы мужчины призывного возраста ходили по полям для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств. Салех также рассказал, что радикалы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер, отключили все электричество и телекоммуникации.

В августе стало известно, что командиры «Талибана» требуют от старейшин в захваченных районах списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних женщин в возрасте от 15 до 45 лет, сейчас в сексуальное рабство попадают и 12-летние девочки. Это связано с попытками талибов вернуться к жестким исламским порядкам.

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