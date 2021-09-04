Талибы заявили об установлении контроля над Панджшером

Yeni Safak: талибы заявили об установлении контроля над над афганской провинцией Панджшер

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) установило контроль над афганской провинцией Панджшер. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

Отмечается, что талибы уже начали праздновать полный захват Афганистана. По данным источника ТАСС, руководитель талибов Ахундзада станет верховным лидером Афганистана, премьером могут назначить Мохаммада Хасана.

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Наступление талибов на Панджшер

Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у террористов согласовывать все решения нового афганского правительства с панджшерскими мятежниками, а также позволить им сохранить вооружение.

Талибы заверяли, что после провала переговоров бросят на Панджшер свои лучшие силы в сопровождении военной техники. По словам представителей террористической организации, этот удар должен был стать окончательным в конфликте с Фронтом сопротивления.

Отмечалось, что талибы атаковали долину по трем направлениям: в районе Шотол, а также на перевалах Хавак и Анджуман, однако ночное наступление боевиков провалилось. После этого появились сведения, что талибы потеряли несколько районов. Среди потерянных в боях с повстанцами территорий — районы Хеза Авваль, Хеза Доввом и Кох-Банд в провинции Каписа, районы Сайед-Хель, Чарикар и Джабал ас-Сарадж в провинции Парван. В провинции Бадахшан началось восстание, и боевикам пришлось оставить несколько районов.

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В пятницу, 3 сентября, талибы заявили, что установили контроль над Панджшером. Они устроили салют в честь падения фронта сопротивления.

Опровержение

Представители мятежного фронта сопротивления Панджшера в Афганистане опровергли сообщения «Талибана» о том, что они захватили провинцию. Бывший вице-президент страны Амрулла Салех, поддерживающий мятежников, заявил, что бои в Панджшере продолжаются, сейчас противостояние усилилось.

Салех сообщил, что находится на базе в Панджшерском ущелье. Он провел несколько встреч с афганскими военными командующими и политическими лидерами. Он также обвинил Пакистан в поддержке боевиков террористического движения.

Без сомнений, это непростая ситуация. Мы сталкиваемся со вторжением «Талибана» <...> и других террористических группировок региона и за его пределами, которые, как обычно, поддерживает Пакистан Амрулла Салех о вторжении талибов в Панджшер

Прогнозы

Председатель правления ярославской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков считает, что представителям движения «Талибан» не удастся завоевать Панджшер, где основались силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом. По его словам, участники сопротивления хорошо вооружены и не сдадутся никаким вооруженным силам. Он пояснил, что сам служил в этой провинции в 1982-1983 годах и знает особенности уклада местных жителей, которые готовы до последнего защищать свою территорию.

Надо понимать, что Панджшер — это отдельно взятая планета на планете Афганистан. Это не фанатики сумасшедшие, это люди с какой-то совершенно другой философией и психологией Игорь Ямщиков о попытках талибов завоевать Панджшер

Военный историк Борис Юлин утверждает, что вероятность победы сопротивления в Афганистане ничтожна. Он подчеркнул, что обеспечить влияние мира на Афганистан сегодня невозможно, поскольку силы НАТО покинули страну, а других рычагов воздействия, кроме силовых, не осталось.

Сопротивление Панджшера сражалось одновременно с талибами только против Советского Союза, а все остальное время они выступали противниками. Силы, которые возглавлял Ахмад Масуд-старший, опирались на американцев, так что и примирения здесь ожидать невозможно — по мнению талибов, именно Масуд способствовал оккупации Борис Юлин о вероятности победы сопротивления Панджшера

Военный эксперт считает, что мировое сообщество не станет вмешиваться в войну, которую уже проиграли США. Участие России также маловероятно, поскольку страна уже вступила в переговоры с новым правительством Афганистана.