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Число погибших при выстрелах в воздух в Афганистане увеличилось

Число погибших при инциденте в Афганистане возросло до 17 человек
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Фото: Reuters

Число погибших в результате инцидента со стрельбой в Афганистане увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе инцидентов, которые произошли в Афганистане 3 сентября, погибло 17 человек, 41 человек получил ранения. Сообщается, что инциденты произошли при выстрелах в воздух, совершенных боевиками движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что во время выстрелов в Афганистане погибли четыре человека, семеро пострадали.

3 сентября стало известно, что талибы установили контроль над афганской провинцией Панджшер. По информации корреспондента турецкой газеты Yeni Safak, радикалы уже начали праздновать полный захват Афганистана.

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