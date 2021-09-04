Четыре человека погибли при выстрелах в воздух в Афганистане

Четыре человека погибли, семь пострадали при выстрелах в воздух в Афганистане

Четыре человека погибли, семеро пострадали в нескольких инцидентах при выстрелах в воздух, совершенных боевиками движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 3 сентября.

Ранее талибы сообщили, что установили контроль над Панджшером. По словам корреспондента турецкой газеты Yeni Safak, радикалы уже начали праздновать полный захват Афганистана. Они устроили салют в честь падения фронта сопротивления.

Накануне представители «Талибана» заявили, что афганским женщинам в хиджабе будут доступны образование и работа. «Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать», — пообещал Шахин.