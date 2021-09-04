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Талибы пообещали образование и работу афганским женщинам

Представитель «Талибана»: афганским женщинам в хиджабе будут доступны образование и работа
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Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters

Представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Сухейль Шахин в разговоре с Fox News заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе.

«Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать», — пообещал Шахин.

1 сентября представитель талибов в катарской столице Доха Шира Мохаммад Аббас Станикзай сообщил, что женщинам будет позволено работать в правительстве на должностях ниже поста министра. По его словам, такая возможность будет только у женщин, которые не сотрудничали с США.

По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улице, запрещают ходить в школы и похищают. С 25 августа талибы запретили женщинам выходить из дома, поскольку это опасно для жизни, здоровья и свободы.

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