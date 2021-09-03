США назвали условия смягчения санкций против талибов

Блинкен: санкции против талибов не смягчат, пока они нарушают резолюцию Совбеза ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условия смягчения санкций против «Талибана» (террористическое движение запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости.

«Как вы знаете, "Талибан" добивается смягчения санкций, а также возможности для своих лидеров путешествовать свободно, чего в условиях действующих санкций они делать не могут», — сказал Блинкен. По его словам, Вашингтон не видит перспектив смягчения санкций в отношении талибов, если они будут нарушать последнюю резолюцию Совбеза ООН, ограничивая свободу передвижения жителей Афганистана.

30 августа Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, которая призывает «Талибан» обеспечить свободный и безопасный выезд для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и Китай воздержались.

