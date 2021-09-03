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В США рассказали о принципах дальнейшего сотрудничества с «Талибаном»

Белый дом: США будут вырабатывать подход к «Талибану» исходя из его действий, а не слов
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Фото: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Американское руководство будет исходить из конкретных действий, а не слов захватившего Афганистан «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) при принятии решений о дальнейшем сотрудничестве с боевиками. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер вхое брифинга с журналистами, пишет ТАСС.

Ключевыми вопросами она назвала соблюдение прав афганских граждан на свободу передвижения, борьбу с терроризмом, создание инклюзивного правительства, поддержание прогресса в соблюдении прав женщин и девочек и соблюдение прав человека в целом.

Ранее посольство Афганистана в России впервые прокомментировало ситуацию в стране после захвата власти в Кабуле «Талибаном». В дипмиссии рассказали, что получают из Афганистана множество писем со ссылками на видео с жуткими действиями талибов, подтверждающих зверства боевиков в стране.

Кроме того, вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что боевики радикального движения используют мирных жителей Афганистана, чтобы обезвреживать минные поля.

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