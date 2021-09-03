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Мировое сообщество призвали дать оценку «жутким действиям» талибов в Афганистане

Посольство Афганистана в России призвало мировое сообщество дать оценку действиям талибов
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Фото: Rahmat Gul / AP

Посольство Афганистана в России заявило о многочисленных письмах, где описаны «жуткие действиями» членов движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первый комментарий дипмиссии после смены власти в Кабуле.

В письме посольства говорится, что «общественность Афганистана в шоке от происходящего в стране». Дипломаты отметили, что мир должен дать оценку действиям талибов.

По информации источника, дипмиссия ранее заявляла, что до прояснения ситуации не будет комментировать события в стране. Отмечается, что при этом посольство продолжало работу и оказывало консульские услуги согражданам.

25 августа посольство России в Кабуле одобрило возможность уехать в Россию почти тысяче граждан Афганистана. Въезд в РФ теперь открыт людям с российским паспортом, видом на жительство или рабочей визой, а также разрешение выдали афганским студентам.

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