Мировое сообщество призвали дать оценку «жутким действиям» талибов в Афганистане

Посольство Афганистана в России заявило о многочисленных письмах, где описаны «жуткие действиями» членов движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первый комментарий дипмиссии после смены власти в Кабуле.

В письме посольства говорится, что «общественность Афганистана в шоке от происходящего в стране». Дипломаты отметили, что мир должен дать оценку действиям талибов.

По информации источника, дипмиссия ранее заявляла, что до прояснения ситуации не будет комментировать события в стране. Отмечается, что при этом посольство продолжало работу и оказывало консульские услуги согражданам.

25 августа посольство России в Кабуле одобрило возможность уехать в Россию почти тысяче граждан Афганистана. Въезд в РФ теперь открыт людям с российским паспортом, видом на жительство или рабочей визой, а также разрешение выдали афганским студентам.