Мир
 
Последние новости
Лидер сопротивления талибам в Панджшере призвал Россию на помощь
Лидера сопротивления в Панджшере не пригласили в руководящий совет Афганистана
Хвастаться роскошной жизнью в TikTok стало трендом у подростков
Вдовец убирался в доме после смерти жены и нашел мертвых детей
Ведущий Первого канала назвал причины возникновения рака
Сын «Панджшерского льва» заявил об опасениях России в Афганистане
России пообещали улучшение отношений с Афганистаном при талибах
В российском регионе решили раздать учителям по 10 тысяч рублей
Вильфанд назвал сроки появления заморозков в Москве
Samsung начала блокировать телевизоры по всему миру
Новости партнеров
Прослушать новость

Почти тысяче афганцев разрешили уехать в Россию

РИА Новости: посольство РФ одобрило въезд в Россию почти тысяче афганцев
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: U.S. Marines / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Посольство России в Кабуле одобрило возможность уехать в Россию почти тысяче граждан Афганистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр афганских диаспор.

Въехать на территорию РФ теперь можно людям с российским паспортом, видом на жительство или рабочей визой. Кроме того, такое разрешение выдали афганским студентам.

В Центре афганских диаспор отметили, что по ряду категорий граждан еще идет согласование. Российская сторона не может допустить, чтобы среди них были террористы.

24 августа группа афганцев-выпускников российских вузов анонимно опубликовала открытое письмо к российским властям. Более 150 человек, находящихся в Афганистане, просят помочь им и уехать из Афганистана, поскольку в противном случае «их ждет верная смерть». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует и оценивает все обращения о помощи с выездом из Афганистана. В дипломатическом представительстве РФ в Кабуле отметили, что вопрос об эвакуации прорабатывается, рейсы будут запрошены в сентябре.

Ранее около 400 граждан Афганистана с российским гражданством обратились к посольству России в Кабуле за помощью, чтобы выехать из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле отреагировали на письмо попросивших помощи России студентов Афганистана
Россия прокомментировала возможность эвакуации афганских студентов
Афганские студенты призвали Россию помочь им во имя русского мира