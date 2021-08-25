Почти тысяче афганцев разрешили уехать в Россию

Посольство России в Кабуле одобрило возможность уехать в Россию почти тысяче граждан Афганистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр афганских диаспор.

Въехать на территорию РФ теперь можно людям с российским паспортом, видом на жительство или рабочей визой. Кроме того, такое разрешение выдали афганским студентам.

В Центре афганских диаспор отметили, что по ряду категорий граждан еще идет согласование. Российская сторона не может допустить, чтобы среди них были террористы.

24 августа группа афганцев-выпускников российских вузов анонимно опубликовала открытое письмо к российским властям. Более 150 человек, находящихся в Афганистане, просят помочь им и уехать из Афганистана, поскольку в противном случае «их ждет верная смерть». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует и оценивает все обращения о помощи с выездом из Афганистана. В дипломатическом представительстве РФ в Кабуле отметили, что вопрос об эвакуации прорабатывается, рейсы будут запрошены в сентябре.

Ранее около 400 граждан Афганистана с российским гражданством обратились к посольству России в Кабуле за помощью, чтобы выехать из страны.