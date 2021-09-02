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Десятки жительниц Афганистана потребовали включить их в новое правительство

TOLO News: женщины Афганистана вышли на митинг и потребовали включить их в правительство
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Фото: @TOLOnews

Десятки жительниц города Герат в Афганистане, в том числе студентки и работницы государственных учреждений, вышли на митинг и потребовали от представителей «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) включить их в новое правительство. Об этом сообщает TOLO News

Вышедшие на акцию женщины и девушки заявили, что они обеспокоены своим будущим при власти талибов. Митингующие призывают международное сообщество «не забывать о них».

У участниц митинга заметили транспаранты с надписью: «Ни одно государство не может быть устойчивым без женщин».

1 сентября представитель талибов в Дохе Шира Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что женщины смогут работать в государственных структурах Афганистана на должностях ниже уровня министра. Он также подчеркнул, что такая возможность будет только у части женского населения, которая не сотрудничала с военнослужащими США.

При этом правозащитники утверждают, что словам талибов не стоит доверять: они постоянно заявляют о приверженности защите прав человека, но в Афганистане наблюдается целый ряд нарушений. Многих женщин и девочек избивают, с 25 августа им также запрещено выходить из дома и посещать работу.

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