Талибы назвали условия для работы женщин на госслужбе

«Талибан»: женщины смогут работать на госслужбе, но с рядом условий

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) назвали ряд условий для работы афганских женщин на госслужбе. Об этом сообщает BBC Persian со ссылкой на представителя талибов в Дохе Шира Мохаммада Аббаса Станикзая.

Представитель движения заявил, что женщины смогут работать в государственных структурах Афганистана на должностях ниже уровня министра. Он также подчеркнул, что такая возможность будет только у части женского населения, которая не сотрудничала с военнослужащими США.

25 августа «Талибан» временно запретил женщинам выходить из дома и посещать работу, так как это для них небезопасно. Представитель движения Забиулла Муджахид отметил, что такая мера необходима, так как группировке сложно контролировать членов движения и следить, чтобы они уважительно относились к женщинам и «не причиняли им боль».