Мир
 
Последние новости
Директор отчитала поправившего Путина в вопросе войн школьника
Историк спрогнозировал судьбу сопротивления Панджшера в борьбе с талибами
Собака заставила не знавшую о раке хозяйку пойти к врачу и спасла ей жизнь
Тело новорожденного ребенка обнаружили в подмосковном лесу 
Отвергнутый «Яндексом» популярный интернет-магазин одежды закрылся
Пытавшиеся украсть пожертвования в часовне Севастополя подростки попали на видео
Учащиеся физтеха не смогли решить заданную Мишустиным задачу
Азербайджанцы из-за рассказа о сексе заставили извиняться россиянина на камеру
В «Одноклассниках» подешевела подписка на музыкальный сервис
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы назвали условия для работы женщин на госслужбе

«Талибан»: женщины смогут работать на госслужбе, но с рядом условий
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) назвали ряд условий для работы афганских женщин на госслужбе. Об этом сообщает BBC Persian со ссылкой на представителя талибов в Дохе Шира Мохаммада Аббаса Станикзая.

Представитель движения заявил, что женщины смогут работать в государственных структурах Афганистана на должностях ниже уровня министра. Он также подчеркнул, что такая возможность будет только у части женского населения, которая не сотрудничала с военнослужащими США.

25 августа «Талибан» временно запретил женщинам выходить из дома и посещать работу, так как это для них небезопасно. Представитель движения Забиулла Муджахид отметил, что такая мера необходима, так как группировке сложно контролировать членов движения и следить, чтобы они уважительно относились к женщинам и «не причиняли им боль».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы раскрыли информацию о женщинах в составе правительства Афганистана
Талибы решили запретить афганцам слушать музыку
«Талибан» временно запретил женщинам выходить из дома из-за «неуважения»