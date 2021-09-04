Google заблокировала аккаунты бывших властей Афганистана назло талибам

Google заблокировала аккаунты бывших властей Афганистана, чтобы они не достались талибам

Американская компания Google временно заблокировала доступ к аккаунтам электронной почты сотрудников бывшей администрации Афганистана назло талибам («Талибан», запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника, работавшего в министерстве при президенте Ашрафе Гани.

Аккаунты решили заблокировать, чтобы пришедшие к власти талибы не получили доступ к данным пользователей и документам. Как уточняет агентство, около 20 правительственных органов Афганистана имели учетные записи Google. Среди них в том числе министерства финансов, промышленности, высшего образования и служба президентского протокола.

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По словам источника, талибы стремятся получить электронные почты бывших чиновников, что даст им доступ к личным данным сотрудников и официальной переписке. Кроме того, они смогут заполучить информацию об иностранных партнерах и поддерживавших власти племенах.

Компания Alphabet, куда входит Google, не подтвердила блокировку правительственных аккаунтов.

В августе представитель движения Забиулла Муджахид рассказал о несправедливом отношении Facebook к аккаунтам и высказываниям представителей движения и его сторонников.

Ранее талибы заявили, что установили контроль над Панджшером. По словам корреспондента турецкой газеты Yeni Safak, радикалы уже начали праздновать полный захват Афганистана. Они устроили салют в честь падения фронта сопротивления.